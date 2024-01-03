Лидерство на фронте, стойкая экономика и новые союзники — 2023 год можно назвать «годом Путина». Об этом 1 января написала французская газета Le Parisien.

Отмечается, что предстоящие выборы весной 2024 года могут стать для президента России Владимира Путина простой формальностью, так как под его руководством страна одержала верх на всех фронтах.

Как указала газета, экономика России показала устойчивое развитие, способное покрыть все расходы. Также страна преуспела в обходе санкций за счет новых партнеров и переориентации торговли, несмотря на безуспешные попытки Запада сокрушить ее.

Политика Глобального Юга не дала России оказаться в изоляции, а недавняя поездка российского президента в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию доказала, что российский лидер не такой «изгой», каким его хотят представить на Западе.

«2023 года закончился для Путина на самой высокой ноте, время на его стороне», — заключило издание.

Ранее, 1 января, Путин заявил, что по итогам 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 3,5%. По последним подсчетам, в 2022 году экономика России опустилась на 1,2%, однако в 2023 году ВВП страны увеличился на 3,5%. Таким образом, российская экономика не только отыграла падение, но и перешла к росту.

29 декабря директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития России Лев Денисов в разговоре с «Известиями» заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям лучше, чем ожидалось. Такой вывод он также сделал на основе уточненных Росстатом данных об оценке ВВП за 2021 и 2022 годы.

19 декабря журналист американской газеты The Washington Post Франческа Эбель написала, что Путин в связи с успехами российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) уверенно завершает 2023 год, внутри страны преобладает праздничное настроение.

В тот же день депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в разговоре с «Известиями» отмечал, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта и вредят больше Евросоюзу, нежели РФ.

До этого, 18 сентября, Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики, отметив, что страна выдержала беспрецедентное внешнее давление. Он сказал, что ВВП России вышел на уровень 2021 года и новой целью является формирование условий для дальнейшего стабильного и долгосрочного его развития.