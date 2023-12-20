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В США заявили о предновогоднем триумфе Путина

WP: президент Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте в связи с СВО
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин в связи с успехами российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) уверенно завершает 2023 год, внутри страны преобладает праздничное настроение. Об этом во вторник, 19 декабря, написала журналист американской газеты The Washington Post Франческа Эбель.

«В то время как западная помощь Украине буксует в Вашингтоне и Брюсселе на фоне неудачного контрнаступления Киева, а ситуация на линии фронта фактически находится в тупике <...> Владимир Путин завершает 2023 год на триумфальной ноте», — указывается в материале.

Эбель отметила уверенный настрой Путина во время недавних «Итогов года», которые прошли в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Надо верить в великий российский народ»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

Ранее, 16 декабря, военный аналитик Шон Белл в своей статье для британского телеканала Sky News написал, что выступление Путина на «Итогах года» говорит об успешном для России ходе СВО. По мнению аналитика, президент России своим выступлением подчеркнул, что киевский режим терпит неудачу, и это ведет к близкой победе Вооруженных сил (ВС) России. Как предположил Белл, само проведение подобного мероприятия уже подтверждает вывод о том, что спецоперация проходит успешно. Автор статьи напомнил, что Украина не отличалась победами даже в тот период, когда на ее поддержку отправлялись огромные суммы со всего Запада. Теперь же киевский режим теряет и существующую иностранную помощь.

14 декабря ряд западных СМИ заметил, что поведение Путина на «Итогах года» было уверенным. Так, американская газета The Washington Post отметила, что Путин «был полон уверенности», отвечая на вопросы российских военнослужащих, которые находятся на линии боевого соприкосновения, военных корреспондентов, а также жителей новых регионов. Президент России дал понять, что он уверен в достижении целей спецоперации на Украине.

В ходе мероприятия Путин назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей. Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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