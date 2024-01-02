Шесть человек погибли при обстреле офиса ХАМАС в пригороде Бейрута

Шесть человек погибли при взрыве в южном пригороде Бейрута. Об этом во вторник, 2 января, сообщил телеканал Al Mayadeen в своем Telegram-канале.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати указал на необходимость срочно подать жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН. По его словам, Израиль нарушил суверенитет страны, когда подорвал офис палестинского движения ХАМАС.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что в южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла», прогремел взрыв. По данным ливанского агентства NNA, причиной взрыва стала атака израильского беспилотника на офис ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия.

Кроме того, телеканал Al Mayadeen сообщил, что заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури скончался в результате взрыва в Бейруте.

27 декабря начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что силы израильской армии, расположенные на границе с Ливаном, находятся в состоянии высокой боевой готовности.

Ранее, 20 декабря, система противовоздушной обороны (ПВО) ЦАХАЛ перехватила шесть ракет, выпущенных из Ливана. После этого был нанесен ответный удар по военному объекту движения «Хезболла» на ливанской территории.

9 декабря глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению «Хезболла» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.