В США предрекли снижение интенсивности боев в Газе из-за решения Израиля

Решение Израиля о выводе бригад резервистов из сектора Газа свидетельствует о постепенном снижении интенсивности боев в анклаве. Такое мнение в понедельник, 1 января, выразил высокопоставленный чиновник США в беседе с CNN.

Отмечается, что американская сторона оказывает давление на Израиль, чтобы он начал «более хирургическую фазу боевых действий».

По данным издания, официальные лица США рассматривают ближайшие несколько недель как критический период, который, как ожидается, продемонстрирует готовность премьер-министра Биньямина Нетаньяху перейти к фазе более низкой интенсивности борьбы с палестинским движением ХАМАС.

Ранее в этот день официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что две бригады резервистов будут выведены из сектора Газа на текущей неделе.

За день до этого, 31 декабря, военное командование Израиля заявило о начале частичной демобилизации призванных резервистов. Представители посчитали, что это окажет существенное влияние на экономику, облегчив ее положение.

26 декабря израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявил, что россияне с гражданством Израиля подлежат мобилизации в стране на общих правилах.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 24 декабря заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи» и блокаде анклава.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.