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В Израиле объявили о частичной демобилизации резервистов

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Фото: REUTERS/Yossi Zeliger
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Военное командование Израиля в воскресенье, 31 декабря, заявило о проведении частичной демобилизации призванных резервистов. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Некоторые из резервистов вернутся к своим семьям и работе на этой неделе. Это существенно облегчит нагрузку на экономику и позволит собраться с силами для предстоящих мероприятий в следующем году, поскольку боевые действия будут продолжаться, и они еще потребуются», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Всего Израилем было мобилизовано более 300 тыс. резервистов.

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Ранее, 26 декабря, израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявил, что россияне с гражданством Израиля подлежат мобилизации в стране на общих правилах.

24 декабря израильский премьер заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

До этого, 22 декабря, советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман рассказал «Известиям», что Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре. 21 декабря официальный представитель военного крыла ХАМАС (бригад «Аль-Кассам») Абу Убейда заявил, что если Израиль хочет вернуть своих пленных живыми, то должен прекратить боевые действия в секторе Газа.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи» и блокаде анклава.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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