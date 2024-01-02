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ЦАХАЛ сообщила о планах вывести две бригады резервистов из Газы в течение недели

Израиль планирует вывести две бригады резервистов из Газы на этой неделе
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Фото: ИREUTERS/Violeta Santos Moura
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Правительство Израиля на текущей неделе выведет из сектора Газа две бригады резервистов. Это произойдет в рамках реализации проекта армейской ротации резерва, рассказал в понедельник, 1 января, официальный представитель Армии обороны государства (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в ходе брифинга.

«Мы начинаем программу 2024 года, силы резерва будут задействованы таким образом, чтобы резервисты могли ходить в увольнительные, мы настроим этот процесс постепенно и организованно, так как нам предстоят долгие боевые действия», — пояснил Хагари.

По его словам, данный процесс будет распространяться и на другие подразделения.

За день до этого, 31 декабря, военное командование Израиля заявило о начале частичной демобилизации призванных резервистов. Представители посчитали, что это окажет существенное влияние на экономику, облегчив ее положение.

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Всего Израилем было мобилизовано более 300 тыс. резервистов.

26 декабря израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявил, что россияне с гражданством Израиля подлежат мобилизации в стране на общих правилах.

24 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи» и блокаде анклава.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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