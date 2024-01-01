Пушилин рассказал о состоянии пострадавших при ударах ВСУ по Донецку

Двое пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в средней степени тяжести находятся в медучреждениях, еще 11 человек получили амбулаторную помощь. Об этом 1 января сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«В результате неспокойной новогодней ночи, в результате обстрела по Ворошиловскому району, центральному району города Донецка, можно говорить, что у нас четверо погибших, 13 человек пострадали, двое находятся в ДКТМО (Донецком клиническом территориальном медицинском объединении. — Ред.)», — сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что целью обстрела ВСУ было нанести как можно больше вреда мирному населению города. По словам главы ДНР, никакой военной целесообразности в этих ударах не было.

Пушилин выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ночью 1 января Пушилин сообщил о массированном обстреле украинскими военными Донецка с применением реактивных систем залпового огня. Под удар попали центр города, Калининский и Буденновский районы. Оперативно было известно о четырех погибших и 13 пострадавших.

«Известия» опубликовали видео последствий удара ВСУ по центру Донецка — Ворошиловскому району. Повреждения получили жилые дома, автомобили, школа. Осколками были посечены стены административных зданий и шахматной школы. Взрывной волной выбило окна из жилых домов.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим террористическим зверьем за обстрелы Донецка. Она подчеркнула, что в очередной раз огонь велся по мирному населению.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.