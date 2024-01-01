Опубликованы кадры второго за ночь обстрела Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за новогоднюю ночь 1 января обстреляли Донецк. Кадры последствий второго обстрела публикуют «Известия».
Как следует из видео, был обстрелян Ворошиловский район. Пострадали жилые дома, автомобили, школа. Осколками посечены стены административных зданий и шахматной школы. Взрывной волной выбиты окна жилых зданий.
Пострадавших среди гражданского населения нет.
ВСУ ночью 1 января ударили по Донецку кассетными боеприпасами из трех типов реактивных систем залпового огня (РСЗО). «Известия» показали кадры последствий обстрела.
Ранее ночью глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. По состоянию на 02:00 число пострадавших составило 13 человек.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.