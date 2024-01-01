Количество погибших в результате обстрела Донецка ВСУ увеличилось до четырех

Количество погибших в результате обстрела Донецка в новогоднюю ночь Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до четырех. Об этом заявил в своем Telegram-канале 1 января глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Также он добавил, что по состоянию на два часа ночи количество пострадавших составляет 13 человек.

Ранее Пушилин сообщал, что ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка, Калининскому и Буденновскому районам. Он попросил всех жителей оставаться в укрытиях и не подвергать себя опасности.

В ночь на 1 января сообщалось, что ВФУ обстреляли Донецк перед Новым годом, 31 декабря, в результате чего пострадали мирные жители. После полуночи поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Петровском и Куйбышевском районах Донецка. Местные жители рассказали «Известиям» о деталях и последствиях атаки.