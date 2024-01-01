Захарова назвала киевский режим «террористическим зверьем» за обстрелы Донецка

Обстрелять Донецк в новогоднюю ночь могло только «террористическое зверье», заявила 1 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье», — написала дипломат в Telegram.

Ночью глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. ВСУ нанесли массированный удар по центру города, Калининскому и Буденновскому районам.

Второй раз за ночь боевики ударили по Ворошиловскому району города спустя 8 минут после наступления Нового года. Как сообщали «Известия», массированный удар ВСУ был нанесен РСЗО «Ураган» и HIMARS. Кроме того, на улицах нашли осколки кассетных боеприпасов, предварительно, словацкого «Града».

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.