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На Таймс-сквер в Нью-Йорке началась масштабная демонстрация в поддержку Палестины
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На Таймс-сквер в Нью-Йорке началась масштабная демонстрация в поддержку Палестины

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Фото: соцсети
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Перед празднованием Нового года в Нью-Йорке на Таймс-сквер началась масштабная пропалестинская демонстрация в поддержку сектора Газа. Об этом вечером 31 декабря написала The New York Times.

На кадрах с места событий видно, как колонна митингующих идет по улице с транспарантами и палестинскими флагами и выкрикивает лозунги. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выразил уверенность, что будут попытки сорвать новогодние мероприятия.

«Небольшая группа протестующих вошла в магазин и взорвала дымовую шашку. <…> Один человек был арестован по обвинению в хулиганстве на Западной 39-й улице недалеко от Бродвея», — передает издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах и местных властях.

По данным газеты, с 7 октября, когда обострился палестино-израильский конфликт, в Нью-Йорке в среднем происходит около пяти акций протеста в день.

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Ранее, 27 декабря, сообщалось, что пропалестинские демонстранты заблокировали съезд на скоростной автомагистрали Уан Уик, ведущей к международному аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в юго-восточной части города Нью-Йорка. Не менее 26 человек были задержаны полицейскими.

После обострения палестино-израильского конфликта по миру прошла волна пропалестинских демонстраций. Так, в ноябре митинг в поддержку Палестины состоялся в Сан-Франциско (штат Калифорния). Корреспондент «Известий» Николай Мастеров тогда сообщил, что демонстранты хотят привлечь внимание участников проходившего в городе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

4 ноября на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона. Британское издание The Guardian предполагала, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа. В этот же день в ходе пропалестинского митинга в Лондоне задержали 29 человек.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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