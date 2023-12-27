Выступающие в поддержку Палестины перекрыли в США дорогу к аэропорту Кеннеди

Пропалестинские демонстранты заблокировали съезд на скоростной автомагистрали Уан Уик, ведущей к международному аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в юго-восточной части города Нью-Йорка, утром 27 декабря. Не менее 26 человек были задержаны полицейскими, чтобы разрешить ситуацию, сообщил местный телеканал FOX 5 NY.

По данным CBS News, в среду утром около 11:30 (19:30 мск) на трассе стали собираться люди с плакатами «Освободите Палестину» и «Прекратите геноцид». Это создало затор на дорогах и вынудило путешественников выходить из транспортных средств, везти багаж вручную, обходить протестующих и пытаться добраться до аэропорта.

«Примерно в 11:30 этим утром полицейское управление было уведомлено об активности на скоростной автомагистрали Уан Уик аэропорта Кеннеди. Было произведено 26 арестов за нарушение общественного порядка и воспрепятствование движению автотранспорта. Проезжая часть была вновь открыта в 11:50 (19:50 мск). Во время сбоев администрация порта отправила два автобуса в аэропорт, предлагая подвезти пассажиров, чтобы они могли безопасно добраться до аэропорта», — заявили FOX 5 NY в администрации порта.

Аналогичные протесты прошли в Лос-Анджелесе, когда группа пропалестинских демонстрантов перекрыла движение у входа в международный аэропорт города с плакатами «Прекращения огня недостаточно» и «Освободите Палестину».

Вдоль Century Boulevard наблюдалось интенсивное движение, и в какой-то момент на оживленной проезжей части автомобили встали. Полицейское управление Лос-Анджелеса около 9:30 утра (20:30 мск) вмешалось в ситуацию, когда протестанты пыталась перекрыть проезжую часть цементными блоками и другими предметами. Когда полицейские приблизились, протестующие разбежались в разные стороны, в то время как другие были взяты под стражу.

По словам официальных лиц, к 10:10 утра было задержано около 15 протестующих.

Некоторые решительные пассажиры отказались от поездки в транспорте и пошли пешком в аэропорт с багажом, чтобы успеть на рейсы. Информации о связи протестов в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке нет.

После обострения палестино-израильского конфликта по миру прошла волна пропалестинских демонстраций. Так, в ноябре митинг в поддержку Палестины состоялся в Сан-Франциско (штат Калифорния). Корреспондент «Известий» Николай Мастеров тогда сообщил, что демонстранты хотят привлечь внимание участников проходившего в городе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

4 ноября на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона. Британское издание The Guardian предполагала, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа. В этот же день в ходе пропалестинского митинга в Лондоне задержали 29 человек.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.