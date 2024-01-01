Пьер Ришар извинился за подпись под петицией в поддержку Депардье

Французский актер Пьер Ришар дистанцировался от подписанного им письма в поддержку коллеги Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, и извинился перед всеми жертвами насилия, которых могла его подпись оскорбить. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 31 декабря в соцсети X (бывш. Twitter).

«Я согласился подписаться под этим исключительно во имя презумпции невиновности, на которую имеет право любой гражданин, включая Жерара Депардье. К сожалению, этот текст не отражает ту поддержку, которую я оказываю всем жертвам сексуального насилия», — написал он.

Ришар добавил, что, подписывая письма, он не знал об «идеологическом движении, в котором движется перо петиции», и что эти идеи очень далеки от его обязательств. Актер выразил сожаление о том, что мог причинить вред кому-то своим действием.

Ранее, 26 декабря, около 60 деятелей культуры, в том числе режиссер Бертран Блие, актрисы Натали Бай, Кароль Буке и Шарлотта Рэмплинг, актеры Жак Вебер, Пьер Ришар и Жерар Дармон, а также певцы Роберто Аланья, Карла Бруни, Ариэль Домбаль и Жак Дютрон раскритиковали «публичное линчевание Депардье» и поддержали актера.

Однако общественность приняла такие заявления неоднозначно. Так, поддержавшего Депардье актера Пьера Ришара лишили статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, которая помогает детям — жертвам насилия. Он сотрудничал с организацией три года.

Позже, 30 декабря, более 600 деятелей культуры во Франции подписали открытое письмо с осуждением актера Жерара Депардье, который обвиняется в сексуальных домогательствах, а также тех людей, кто ранее выступил в его поддержку. Они указали, что те, кто защищает Депардье, включая президента Франции Эммануэля Макрона, будто «плюют в лицо» всем жертвам сексистского и сексуального насилия.

Ранее, в начале декабря, стало известно, что французская актриса Эммануэль Дебевер, обвинившая Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой. Прокуратура Парижа начала расследование вероятных причин смерти. Дебевер снималась вместе с Депардье в 1983 году в фильме «Дантон» польского режиссера Анджея Вайды.

После этого министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что Депардье позорит Францию своим поведением. По ее мнению, позор на страну навлекают сексистские высказывания артиста о женщинах. Она также добавила, что дисциплинарная процедура намерена лишить актера ордена Почетного легиона. 16 декабря Депардье передал свою награду в распоряжение ведомства.

Позже, 19 декабря, испанская журналистка Рут Баса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. Она заявила, что 14 декабря обратилась с заявлением в национальную полицию в Малаге. Ожидается, что испанские правоохранители свяжутся с французскими коллегами.

Впервые 74-летнего Депардье обвинили в сексуальном насилии еще в апреле. Тогда о непристойном поведении актера заявили сразу 13 женщин — актрис, статистов и гримеров.