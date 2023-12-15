Министр культуры Франции назвала позорящим страну поведение Депардье

Актер Жерар Депардье позорит Францию своим поведением. Об этом 15 декабря заявила журналистам министр культуры государства Рима Абдул-Малак.

Политик отметила, что позор на страну навлекают сексистские высказывания артиста о женщинах.

«Режиссеры сами решат, будут ли у него в будущем роли в кино или нет <…> Я не думаю, что у него сейчас на столе много предложений», — приводит слова главы министерства издание Barrons.

Она добавила, что была шокирована поведением Депардье, назвав его действия противными. Так, Абдул-Малак осудила «отношение, которое задумано как шутка и провокация, но на самом деле является неуважительным и недостойным и позорит Францию, потому что он является памятником кино во всем мире».

Днем ранее власти канадской провинции Квебек лишили актера Депардье высшей награды региона за сексистские высказывания. Речь идет о изречении актера, сделанного в ходе визита в КНДР в 2018 году, недавно продемонстрированные телеканалом France 2. Сами слова СМИ не приводят.

В тот же день стало известно, французская актриса Эммануэль Дебевер, обвинившая Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой. Прокуратура Парижа решила начать расследование вероятных причин смерти. Дебевер при жизни публично заявляла, что актер позволял себе домогательства в ее адрес прямо в кадре. Так, якобы успокаивая молодую актрису, он засунул руку ей под юбку.

До этого,12 апреля, 74-летнего французского актера впервые обвинили в сексуализированном насилии. 13 женщин, актрис, статистов и гримеров, заявили о непристойном поведении Депардье.

Сам Депардье прервал молчание и ответил на обвинения в свой адрес лишь в октябре 2023 года. Актер их отрицает. Более того, он заявил, что такие жалобы его задевают, выбивая из колеи. Депардье также признавался, что никогда в своей жизни не оскорблял женщин.