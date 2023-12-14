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Канада лишила Депардье высшей награды Квебека за сексистские высказывания

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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Kalaene
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Власти канадской провинции Квебек лишили актера Жерара Депардье высшей награды региона за сексистские высказывания. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил телеканал CTV News.

«Скандальные комментарии Жерара Депардье на камеру шокировали международную общественность, и это правильно. Его поведение бросает тень на репутацию членов Национального Ордена Квебека», — заявил глава провинции Франсуа Лего.

Глава провинции имеет ввиду высказывания Депардье в ходе визита в КНДР по случаю 70-летия образования северокорейского государства 2018 году, недавно продемонстрированные телеканалом France 2. Сами слова CNT цитировать не стал, однако отметил, что эти «уничижительные и сексистские» заявления были сделаны в адрес женщин.

Депардье вручил орден в 2002 году бывший премьер-министр Канады Бернар Ландри.

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Ранее, 12 апреля, французского актера обвинили в сексуализированном насилии. 13 женщин, актрис, статистов и гримеров, заявили о непристойном поведении Депардье.

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