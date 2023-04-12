Французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии

Жерара Депардье вновь обвинили в сексуальном насилии. 13 женщин заявили о непристойном поведении актера. Расследование провело независимое французское издание «Mediapart». Депардье якобы приставал к своим жертвам на съемках. Женщины заявили, что кинозвезда не стеснялся даже режиссеров, передает телеканал «Известия». Жалобу написали актрисы, статисты и гримеры. Впервые актера обвинили в домогательствах в 2018 году. Депардье заявил, что его оклеветали.

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