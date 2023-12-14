Обвинившая Депардье в сексуальном насилии французская актриса покончила с собой

Французская актриса Эммануэль Дебевер, обвинившая Жерара Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой. Об этом 14 декабря пишет liberation.

Дебевер свела счеты с жизнью 6 декабря в возрасте 60 лет. Прокуратура Парижа решила начать расследование вероятных причин смерти.

Телевизионный дебют актрисы состоялся в 1982 году в популярной мыльной опере «Жоэль Мазар». Она исполняла роли в картине «Врачи ночи» и полицейской драме «Кидаме». Кроме того, Дебевер известна по фильму «Жестокой игре», где, будучи 20-летней, она сыграла парализованную дочь актера Бруно Кремера, отказывающуюся подчиняться его железной дисциплине. После серии ролей в начале 1980-х Дебевер исчезла с экранов.

Вместе с Депардье в 1983 году Дебевер снималась в «Дантоне» польского режиссера Анджея Вайды. Она сыграла Луизон, вторую жену революционера (героя Депардье).

Согласно посту, опубликованному ею профиле в Facebook (заблокирован в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в 2019 году, актер позволял себе домогательства в ее адрес прямо в кадре. Так, якобы успокаивая молодую актрису, он засунул руку ей под юбку.

Ранее в этот день власти канадской провинции Квебек лишили актера Депардье высшей награды региона за сексистские высказывания. Речь идет о изречении актера, сделанного в ходе визита в КНДР в 2018 году, недавно продемонстрированные телеканалом France 2. Сами слова СМИ не приводят.

Также в августе 2018 года жалобу по обвинениям в изнасиловании и сексуальных домогательствах в адрес Депардье подала французская актриса, модель и балерина Шарлотта Арну.

Сам Депардье прервал молчание и ответил на обвинения в свой адрес лишь в октябре 2023 года. Актер их отрицает. Более того, он заявил, что такие жалобы его задевают, выбивая из колеи.