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Депардье передал свой орден Почетного легиона министру культуры Франции

France 24: Депардье передал орден Почетного легиона министру культуры
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Фото: Global Look Press/Thierry Roge
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Актер Жерар Депардье передал в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдул-Малак свой орден Почетного легиона. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает телеканал France 24.

Это произошло после того, как Абдул-Малак заявила о возможном проведении дисциплинарной процедуры и лишения Депардье этой награды на фоне обвинений актера в домогательствах женщин.

Представители Депардье раскритиковали действия министра, отметив, что подобными высказываниями она наносит «еще один удар по уже умирающей презумпции невиновности». Защитники Депардье считают, что он подвергается травле, а Абдул-Малак никак этому не препятствует.

Орден Почетного легиона — национальная награда Франции. В 1996 году ее вручил Депардье экс-президент Жак Ширак. Актер также являлся рыцарем Национального ордена Квебека, однако эту награду у него забрали ранее.

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15 декабря Абдул-Малак заявила, что Депардье позорит Францию своим поведением. По ее мнению, позор на страну навлекают сексистские высказывания артиста о женщинах.

За день до этого стало известно, что французская актриса Эммануэль Дебевер, обвинившая Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой. Прокуратура Парижа решила начать расследование вероятных причин смерти. Дебевер при жизни публично заявляла, что актер позволял себе домогательства в ее адрес прямо в кадре. Так, якобы успокаивая молодую актрису, он засунул руку ей под юбку.

До этого,12 апреля, 74-летнего французского актера впервые обвинили в сексуализированном насилии. 13 женщин, актрис, статистов и гримеров, заявили о непристойном поведении Депардье.

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