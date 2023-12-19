СМИ узнали о новом обвинении Депардье в изнасиловании

Испанская журналистка Рут Баса обвинила звезду французского кино, актера Жерара Депардье в изнасиловании, сообщила 19 декабря газета La Vanguardia.

По ее данным, она в прошлый четверг, 14 декабря, обратилась с заявлением в Национальную полицию в Малаге. Ожидается, что испанские правоохранители свяжутся с французскими коллегами.

Заявительница уточнила, что события имели место 12 октября 1995 года в Париже, когда она брала интервью у актера по случаю премьеры фильма «Полковник Шабер». В своей жалобе журналистка рассказывает, как актер против воли девушки целовал ее лицо и шею, а также проникал пальцами сквозь одежду.

Уточняется, что полиция квалифицировала действия Депардье как изнасилование.

База — журналистка, писательница и сотрудница нескольких СМИ.

В начале декабря стало известно, что французская актриса Эммануэль Дебевер, обвинившая Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой. Прокуратура Парижа ведет расследование вероятных причин смерти. Вместе с Депардье в 1983 году Дебевер снималась в «Дантоне» польского режиссера Анджея Вайды.

В апреле портал Mediapart сообщил, что Депардье обвинили в сексуальном насилии 13 женщин. Речь идет о случаях домогательств и насилии в период с 2004 по 2022 год во время съемок 11 фильмов.

16 декабря 2020 года Депардье были предъявлены обвинения в «изнасиловании» и «сексуальном посягательстве». Никаких мер пресечения для него выбрано не было. Артист заявил о своей невиновности и выразил сожаление о том, что подобная информация была обнародована.

Депардье — один из самых известных актеров Франции, лауреат премий «Сезар», «Золотой глобус». Он снимался в мелодрамах, исторических фильмах, комедиях, абсурдистских экспериментах — всего в более чем в 170 картинах. Среди самых заметных фильмов с его участием: «Сирано де Бержерак», «Двадцатый век», «Мой папа — герой», «Папаши», «Невезучие», «Между ангелом и бесом», «Астерикс и Обеликс против Цезаря», «Зависть богов», «Видок» и многие другие.