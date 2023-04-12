Более 10 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии

Актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии 13 женщин. Об этом 11 апреля сообщил портал Mediapart.

Издание собрало свидетельские показания о случаях домогательств и насилии в период с 2004 по 2022 год во время съемок 11 фильмов.

Некоторые женщины обвинили актера анонимно, некоторые использовали для этого псевдонимы. Актриса Сара Брукс заявила, что Депардье пытался прикоснуться к ней на глазах съемочной группы.

Адвокаты Депардье опровергли обвинения и заявили о его невиновности по всем случаям, которые могут классифицироваться как уголовные преступления.

Ранее, 20 декабря 2021 года, актриса Шарлотта Арнольд обвинила Депардье в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в 2018 году, когда она и актер находились в его квартире и репетировали постановку. Актриса написала в Twitter, что молчание об этом ее «заживо хоронит».

16 декабря 2020 года Депардье были предъявлены обвинения в «изнасиловании» и «сексуальном посягательстве». Никаких мер пресечения для него выбрано не было. Артист заявил о своей невиновности и выразил сожаление о том, что подобная информация была обнародована.

Депардье — один из самых известных актеров Франции, лауреат премий «Сезар», «Золотой глобус». Он снимался в мелодрамах, исторических фильмах, комедиях, абсурдистских экспериментах — всего в более чем в 170 картинах. Среди самых заметных фильмов с его участием: «Сирано де Бержерак», «Двадцатый век», «Мой папа — герой», «Папаши», «Невезучие», «Между ангелом и бесом», «Астерикс и Обеликс против Цезаря», «Зависть богов», «Видок» и многие другие.

В начале 2013 года Депардье получил российское гражданство, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В своей автобиографической книге «Такие дела» актер отдельную главу посвятил знакомству с Путиным, а также заявил, что сразу почувствовал в президенте «своего человека».