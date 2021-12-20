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Раскрыта личность обвинившей Депардье в изнасиловании женщины

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Французская актриса Шарлотта Арнольд написала на своей странице в Twitter, что это она обвинила звезду мирового кинематографа Жерара Депардье в изнасиловании. Об этом 17 декабря сообщил портал Brytfmonline.

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До этого время имя женщины не раскрывалось. По словам 25-летней актрисы, инцидент произошел в 2018-м году, когда она и актер находились в его квартире и репетировали постановку. Как актриса написала в Twitter, молчание об инциденте ее «заживо хоронит».

С заявлением об изнасиловании она обратилась в полицию в том же году. В июне 2019 года расследование закрыли, но позже оно было возобновлено.

16 декабря 2020 года Жерару Депардье были предъявлены обвинения в «изнасиловании» и «сексуальном посягательстве». Никаких мер пресечения для него выбрано не было. Артист заявил о своей невиновности и выразил сожаление о том, что подобная информация была обнародована.

По словам, источника, Арнольд — дочь бывшего друга Депардье. Он помогал ей в начале кинокарьеры.

В 2018 году она обвинила актера в двух изнасилованиях и домогательствах, которые имели место в парижском доме звезды, частном особняке в 6-м округе Парижа 7 и 13 августа 2018 года.

Девушка училась в консерватории Шалон-сюр-Сон по классу фортепиано и Парижской консерватории по классу современного танца.

Депардье — один из самых известных актеров Франции, лауреат премий «Сезар», «Золотой глобус». Он снимался в мелодрамах, исторических фильмах, комедиях, абсурдистских экспериментах — всего в более чем 170 картинах. Среди самых заметных фильмов с его участием: «Сирано де Бержерак», «Двадцатый век», «Мой папа — герой», «Папаши», «Невезучие», «Между ангелом и бесом», «Астерикс и Обеликс против Цезаря», «Зависть богов», «Видок» и многие другие.

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