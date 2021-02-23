Депардье повторно обвинили в изнасиловании

Звезду мирового кинематографа, французского актера Жерара Депардье 16 декабря 2020 года обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии, которое он якобы совершил летом 2018 года. Об этом телеканалу BFM TV сообщил источник в судебных кругах.

Обвинение в отношении знаменитости выдвинула молодая актриса, ее данные не раскрываются. В настоящее время актер находится на свободе, его передвижение не ограничено.

Депардье отвергает все обвинения, отметил его адвокат Эрве Темим. Он также выразил сожаление, что информация о деле стала известна общественности.

20-летняя актриса подала жалобу в жандармерию Ламбеска в конце августа 2018 года. Она обвинила актера в двух изнасилованиях и домогательствах, которые имели место в парижском доме звезды, частном особняке в 6-м округе Парижа 7 и 13 августа 2018 года.

Судебное дело, возбужденное против актера в Экс-ан-Провансе, передали в Париж.

Однако 4 июня 2019 года прокурор отменил предварительное расследование, проведенное за девять месяцев, объяснив это тем, что «многочисленные проведенные расследования» не смогли идентифицировать преступления.

В середине августа актриса обжаловала это решение. Как добавляет «Газета.ру», расследование возобновили в октябре 2020 года.

Депардье — один из самых известных актеров Франции, лауреат премий «Сезар», «Золотой глобус». Он снимался в мелодрамах, исторических фильмах, комедиях, абсурдистских экспериментах — всего в более чем 170 картинах. Среди самых заметных фильмов с его участием: «Сирано де Бержерак», «Двадцатый век», «Мой папа — герой», «Папаши», «Невезучие», «Между ангелом и бесом», «Астерикс и Обеликс против Цезаря», «Зависть богов», «Видок» и многие другие.

В начале 2013 года Депардье получил российское гражданство, соответствующий указ об этом подписал Владимир Путин. В своей автобиографической книге «Такие дела» актер отдельную главу посвятил знакомству с Путиным, а также заявил, что сразу почувствовал в президенте «своего человека».

5 августа 2020 года актер принял православное крещение в храме Александра Невского в Париже.