В защиту Жерара Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции

Около 50 деятелей культуры Франции, в том числе актер Пьер Ришар и певица Карла Бруни, потребовали не подвергать Жерара Депардье культуре отмены и позволить ему продолжать играть, несмотря на обвинения в изнасиловании и скандал вокруг этого. Их заявление в понедельник, 25 декабря, опубликовало издание le Figaro.

«Жерар Депардье, возможно, величайший из актеров. Последнее священное чудовище кинематографа. Мы больше не можем молчать перед лицом обрушившегося на него линчевания, потока ненависти, льющейся в отношении его личности, безжалостно, в наиболее полном смешении и вопреки презумпции невиновности, которой бы он пользовался, как и всякий другой, не будь он тем гигантом кино, каким он является», — говорится в их заявлении.

Письмо подписали также французская актриса Натали Бай, французская режиссер и сценарист Надин Трентиньян, бельгийский актер Бенуа Пульворд и британская актриса Шарлотта Рэмплинг. Деятели культуры отметили, что не собираются вступать в споры и возлагают надежды на правосудие.

«Когда мы нападаем таким образом на Жерара Депардье, мы нападаем на искусство. Благодаря своему актерскому таланту Жерар Депардье вносит свой вклад в художественное влияние нашей страны. <…> Что бы ни случилось, никто и никогда не сможет стереть неизгладимый след его творчества, который навсегда останется в нашем времени», — цитирует их послание издание le Parisien.

16 декабря 2020 года Депардье были предъявлены обвинения в «изнасиловании» и «сексуальном посягательстве». Никаких мер пресечения для него выбрано не было. Артист заявил о своей невиновности и выразил сожаление о том, что подобная информация была обнародована.

В апреле портал Mediapart сообщил, что Депардье обвинили в сексуальном насилии 13 женщин. Речь идет о случаях домогательств и насилии в период с 2004 по 2022 год во время съемок 11 фильмов.

В начале декабря стало известно, что французская актриса Эммануэль Дебевер, обвинившая Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой. Прокуратура Парижа ведет расследование вероятных причин смерти. Вместе с Депардье в 1983 году Дебевер снималась в «Дантоне» польского режиссера Анджея Вайды.

На следующий день министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что Депардье позорит Францию своим поведением. По ее мнению, позор на страну навлекают сексистские высказывания артиста о женщинах. Она также добавила, что дисциплинарная процедура намерена лишить актера ордена Почетного легиона. После, 16 декабря, Депардье передал свою награду в распоряжение ведомства.

19 декабря уже испанская журналистка Рут Баса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. По ее данным, она в прошлый четверг, 14 декабря, обратилась с заявлением в Национальную полицию в Малаге. Ожидается, что испанские правоохранители свяжутся с французскими коллегами.