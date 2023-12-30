Более 600 деятелей культуры Франции осудили Депардье и поддержавших его

Во Франции более 600 деятелей культуры подписали открытое письмо с осуждением актера Жерара Депардье, который обвиняется в сексуальных домогательствах, а также тех людей, кто ранее выступил в его поддержку. Текст обращения опубликован 29 декабря в блоге на сайте онлайн-издания Mediapart.

Среди подписавших письмо — французские певицы Имани и Луан Эмера, актрисы Жюдит Шемла и Клотильда Эм и другие актеры, писатели, музыканты и режиссеры. Они указали, что те, кто защищает Депардье, включая президента Франции Эммануэля Макрона, будто «плюют в лицо» всем жертвам сексистского и сексуального насилия.

«Это зловещая и идеальная иллюстрация прежнего мира, который не хочет, чтобы вещи менялись. Мы здесь, чтобы напомнить, что искусство не должно создаваться кумирами, оторванными от реальности, искусство не находится на стороне прихотей звезды», — указано в письме.

Подписавшиеся отметили важность работы правосудия и призвали не оставаться безучастными. По их словам, неравнодушные должны высказаться и «нарушить закон молчания», чтобы «разрушить эхо безнаказанности» и «пролить свет на правду». Нужно перестать преуменьшать серьезность высказываний и поступков, подобных тем, которые были совершены Депардье, указали авторы.

«Пусть правосудие делает свою работу. Но и мы должны делать свою. Работу, которая заключается в том, чтобы поддерживать жертв и не оставлять в покое агрессоров, насильников и угнетателей. Пусть они больше не думают, что могут действовать совершенно безнаказанно», — отмечено в обращении.

Ранее, 19 декабря, испанская журналистка Рут Баса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. Она заявила, что 14 декабря обратилась с заявлением в национальную полицию в Малаге. Ожидается, что испанские правоохранители свяжутся с французскими коллегами.

До этого, в начале декабря, стало известно, что французская актриса Эммануэль Дебевер, обвинившая Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой. Прокуратура Парижа начала расследование вероятных причин смерти. Дебевер снималась вместе с Депардье в 1983 году в фильме «Дантоне» польского режиссера Анджея Вайды.

После этого министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что Депардье позорит Францию своим поведением. По ее мнению, позор на страну навлекают сексистские высказывания артиста о женщинах. Она также добавила, что дисциплинарная процедура намерена лишить актера ордена Почетного легиона. 16 декабря Депардье передал свою награду в распоряжение ведомства.

В то же время около 60 деятелей культуры, в том числе режиссер Бертран Блие, актрисы Натали Бай, Кароль Буке и Шарлотта Рэмплинг, актеры Жак Вебер, Пьер Ришар и Жерар Дармон, а также певцы Роберто Аланья, Карла Бруни, Ариэль Домбаль и Жак Дютрон раскритиковали «публичное линчевание Депардье» и поддержали актера. В его защиту высказался и французский лидер Макрон.

Однако общественность приняла такие заявления неоднозначно. Так, поддержавшего Депардье актера Пьера Ришара лишили статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, которая помогает детям — жертвам насилия. Он сотрудничал с организацией три года.

Впервые 74-летнего Депардье обвинили в сексуальном насилии еще в апреле. Тогда о непристойном поведении актера заявили сразу 13 женщин, актрис, статистов и гримеров.