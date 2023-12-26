Звезда французского кино актер Пьер Ришар лишен статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, помогающей детям — жертвам насилия, после защиты им коллеги Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом 26 декабря заявил основатель организации Лоран Буайе на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Актер сотрудничал с организацией три года.

«Однако, поскольку мы всегда были и будем на стороне жертв и поскольку открытое письмо в поддержку Жерара Депардье, которое он подписал, является неподобающим, Пьер Ришар больше не является одним из амбассадоров ассоциации Les Papillons», — заявил Буайе.

Он подчеркнул, что понимает Ришара, который неоднократно снимался со своим коллегой в одних фильмах и является его хорошим знакомым.

В понедельник около 60 деятелей культуры, в том числе Ришар, режиссер Бертран Блие, актрисы Натали Бай, Кароль Буке и Шарлотта Рэмплинг, актеры Жак Вебер, Пьер Ришар и Жерар Дармон, а также певцы Роберто Аланья, Карла Бруни, Ариэль Домбаль и Жак Дютрон раскритиковали «публичное линчевание Депардье».

«Жерар Депардье, наверное, величайший актер. Последний священный гигант кинематографа. Когда мы нападаем на Жерара Депардье, мы нападаем на искусство», — написали они в открытом письме.

19 декабря испанская журналистка Рут Баса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. По ее данным, она 14 декабря обратилась с заявлением в национальную полицию в Малаге. Ожидается, что испанские правоохранители свяжутся с французскими коллегами.

В начале декабря стало известно, что французская актриса Эммануэль Дебевер, обвинившая Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой. Прокуратура Парижа ведет расследование вероятных причин смерти. Вместе с Депардье в 1983 году Дебевер снималась в «Дантоне» польского режиссера Анджея Вайды.

После этого министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что Депардье позорит Францию своим поведением. По ее мнению, позор на страну навлекают сексистские высказывания артиста о женщинах.