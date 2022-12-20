Сроковой приговор: что происходило на суде над Харви Вайнштейном

Приговоренному в 2020-м к 23 годам тюрьмы семидесятилетнему основателю студии Miramax Харви Вайнштейну присудили дополнительный срок . В Лос-Анджелесе вынесли новый приговор о сексуальном насилии еще на 24 года заключения. Окончательное падение бывшего киномагната разыгралось в течение шестинедельного судебного процесса, включавшего показания первой леди Калифорнии, жены губернатора Дженнифер Сибел Ньюсом, актрисы и сценаристки Лорен Янг и бывшей модели дававшей анонимные показания как Джейн Доу 1.

Аноним выиграла, первой леди отказали

После девятидневного обсуждения присяжные суда Лос-Анджелеса признали Вайнштейна виновным по трем пунктам обвинения в сексуальном насилии в отношении европейской модели и актрисы, а по некоторым данным, уроженки России, которая дала анонимные показания как Джейн Доу 1 .

«Харви Вайнштейн навсегда уничтожил часть меня той ночью 2013 года. Я надеюсь, что Вайнштейн больше никогда не увидит мира за пределами своей тюремной камеры», — прокомментировала решение суда потерпевшая.

Согласно показаниям девушки, кинопродюссер неожиданно появился у двери ее гостиничного номера во время кинофестиваля в Лос-Анджелесе и заставил ее заняться оральным сексом, а затем изнасиловал ее. Женщина дала очень эмоциональные показания, в которых она описала свои чувства стыда, вины и саморазрушения, заставившие ее так рыдать на трибуне в первый день слушаний, что судье пришлось перенести заседание.

Команда защиты Харви Вайнштейна утверждала, что аккаунт Джейн Доу 1 был полностью сфабрикован.

«Процесс был жестким, адвокаты Вайнштейна заставили меня пройти на свидетельской трибуне через ад, но я знала, что должна довести это до конца, и я это сделала», — сказано в заявлении девушки после вынесения приговора.

Также на суде в Лос-Анджелесе рассматривали случаи еще с тремя женщинами . Присяжные не смогли прийти к согласию относительно обвинений, выдвинутых Дженифер Сибел Ньюсом, сейчас женой губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, а также актрисой и сценаристкой Лорен Янг и анонимной девушки Джейн Доу 3.

Деловая встреча в номере

Как считают аналитики газеты The Gardian, отказ вынести вердикт по делу Сибел Ньюсом, Лорен Янг и Джей Доу 3, может затруднить исход процесса для других 90 женщин, которые высказались о сексуальном насилии или домогательствах со стороны Вайнштейна в рамках движения #MeToo.

Как рассказала на суде Сибел Ньюсом, Харви Вайнштейн напал и изнасиловал в ее 2005 году во время деловой встречи в отеле, когда она была молодой актрисой и продюсером и еще пыталась найти свое место в киноиндустрии .

— Он заманил меня в свой гостиничный номер, разъяснил, что эта встреча может «создать или разрушить вашу карьеру», затем ушел в ванну, переодеться в халат, схватил и заставил к нему прикасаться, — заявила Ньюсом газете New York Post.

Она рассказала, что отреагировала не сразу, поскольку была напугана и вообще «пришла сюда не за этим». Сибил Ньюсом расценила действия Вайнштейна как нападение и принуждение и добавила, что этот секс был худшим кошмаром в ее жизни.

Защита Харви Вайнштейна настаивала на том, что контакт был по обоюдному согласию, подчеркивая, что первая леди Калифорнии преувеличивает , чтобы оправдать свое поведение на свидании, которое в конце концов пошло не по ее плану.

— Сибил может сожалеть о сексе ради карьеры, но это далеко от подтверждение факта изнасилования , — заявил адвокат Харви Вайнтшейна Алан Джексон присяжным.

Он добавил: Сибил Ньюсом приняла решение завести отношения с киномагнатом, поскольку хотела извлечь из этого выгоду. Это напоминает продажный секс, неудивительно, что теперь женщина ненавидит своего бывшего партнера, заключил адвокат.

Защита Сибил утверждает, что женщине пришлось вынести агрессивный перекрестный допрос адвокатов Вайнштейна, которые заставляли ее описывать гениталии соблазнителя, делиться подробностями произошедшего и в конце концов выставила ее корыстолюбивой «бимбо». Пренебрежительное определение жене губернатора дал сам герой-любовник — слово bimbo пришло в английский язык из итальянского в начале 1920-х годов и закрепилось как пренебрежительное обозначение привлекательной, но глупой и доступной девушки.

В итоге присяжные не смогли прийти к согласию, что сексуальные притязания к Сибил носили насильственный характер. Схожее мнение сложилось в отношении сценаристки Янг и Джейн Доу 3, которые также рассказывали о нападении и принуждении в ванной номера отеля, куда они пришли на деловую встречу.

Юридические обозреватели заявили, что команда Вайнштейна и сам обвиняемый продемонстрировали вопиющее женоненавистничество . В своих заключительных аргументах адвокат защиты Алан Джексон предупредил присяжных, чтобы они не поддавались влиянию движения #MeToo, добавив: показания этих женщин не дали никаких доказательств, что Харви совершил какое-либо преступление.

— Правда неизменна. Это не чувство, это не прихоть и не хэштег, — заявил адвокат обвиняемого, добавив, что «закон не может учитывать зыбких домыслов интернет-движения».

Джексон назвал решение Сибил Ньюсом публично выступить против Вайнштейна в 2017 году, когда начали высказываться другие женщины, выбором, мотивированным общественным восприятием: «Она отвернулась от него за секунду не потому, что это было правдой, а потому, что это было модно».

Травля или травма

Директор Фонда правовой защиты жертв сексуального насилия Time's Up Дженнифер Мондино заявила, что обвинения Сибил Ньюсом в желании «отмыться» от секса ради выгоды — типичный шейминг жертвы .

— Это лишь верхушка айсберга скрытых причин, по которым жертвы насилия неохотно заявляют о себе, они боятся, что люди осудят их, а не насильника, — сказала Дженифер Мондино.

С ней не согласен профессор права из Стэнфорда Роберт Вайсберг.

— Широкая общественность склонна недооценивать присяжных и то, насколько тщательно они взвешивают доказательства и обоснованные сомнения по каждому обвинению в большом деле, — сказал он.

Актриса Ирина Безрукова рассказала «Известиям» о своем общении с Харви Вайнштенйном.

— С ним я познакомилась, когда он приезжал с Квентином Тарантино на Московский кинофестиваль. Мы даже немного поговорили. Все было корректно, светски, очень хорошо. Он произвел впечатление нормального мужчины, который умеет себя вести . И никаких от него взглядов или неадекватного поведения я не заметила , — отметила она.

Ирина Безрукова добавила, что ей неоднократно попадались интервью актрис, которые обвиняли его в харасменте.

— Если начистоту, то очень странно, что когда началась травля Вайнштейна, эти женщины вдруг вспомнили о домогательствах . Вероятно, они выстроили свою карьеру не без таких свиданий, так что присоединяться к травле после долгих лет молчания совсем неэтично с их стороны, — считает актриса.

При этом она поделилась своим опытом домогательств со стороны коллег.

— Была пара, скажем так, некорректных предложений со стороны актеров и режиссеров. Одному человеку даже пришлось дать пощечину. На этом он остановился, — рассказала Ирина Безрукова. — Однажды, увы, у меня не получилось озвучить в полнометражном фильме мою героиню, потому что режиссер поставил условие: если ты меня не полюбишь до конца проекта, я тебя переозвучу другой актрисой. Я ответила, что у меня в контракте стоит озвучка и я прекрасно это все сама делаю. Он сказал: «Ну ты же в суд не пойдешь». И я, конечно, не пошла, просто видеть его после этого желания не было. Кстати, другая актриса тоже неплохо озвучила.