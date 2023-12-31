Юрист назвал причину сбора СК РФ данных о всех военных преступлениях ВСУ

С начала спецоперации Следственный комитет (СК) РФ собирает все данные о военных преступлениях Украины, в том числе об обстреле Белгорода 30 декабря, чтобы после окончания СВО предоставить их на международном суде. Об этом 31 декабря заявил в беседе с «Известиями» юрист по международному праву Алексей Койтов.

«С первых дней специальной военной операции наш Следственный комитет (а на самом деле и раньше) собирает данные об этих преступлениях. Я боюсь, уже тысячи эпизодов. <…> Все эти эпизоды планомерно, очень тщательно собираются, документируются, проводятся соответствующие экспертизы, опрашиваются свидетели. И эти документы — фактически доказательство будущего глобального уголовного дела — они ждут своего времени», — сказал он.

По мнению Койтова, сейчас мир находится в правовой неопределенности, а точнее «неправовой определенности». Однако, считает юрист, рано или поздно этот период закончится, и Россия перейдет в правовую оценку всех прошедших событий. Он уверен, что по их результату будет проходить международный суд.

«Вопрос в том, кто в этом международном суде будет участвовать. <…> Возможно, кто-то возьмет самоотвод, а возможно, те же европейские страны, которые сегодня поставляют оружие на Украину, будут входить в этот международный суд, который уже будет судить украинские власти за совершаемые ими преступления», — заключил Койтов.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что более 200 представителей вооруженных формирований Украины (ВФУ) были приговорены к значительным срокам тюремного заключения судами России. По его словам, на данный момент СК РФ возбуждено уже свыше 4 тыс. уголовных дел, в них фигурирует около 900 человек. Многие лица объявлены в международный розыск.

Также в этот день юрист, политолог Игорь Семеновский рассказал, что после совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) удара по мирным жителям Белгорода у России есть несколько способов привлечения Киева к юридической ответственности.

Первый — это обращение в Международный суд ООН, второй — рассмотрение вопроса о привлечении Украины к ответственности в Совете Безопасности ООН и введение в отношении украинского руководства санкций. Третьим вариантом воздействия эксперт назвал создание международного трибунала в отношении украинских властей. Но пока что России необходимо документально фиксировать все преступления, которые совершаются против граждан РФ украинской стороной, для будущего привлечения к ответственности.

О том, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду является нарушением всех норм международного права, заявил в воскресенье в беседе с «Известиями» и политтехнолог Михаил Павлив. При этом он отметил, что Запад вряд ли должным образом отреагирует на заявления Москвы о нарушении Киевом международных норм.

Накануне, 30 декабря, Вооруженные силы Украины ударили по центру Белгорода. По факту атаки Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». По последним данным, в результате обстрела погибли 24 человека, пострадало свыше 130 жителей. Среди жертв есть дети.

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. К этому же призвали и в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

В ответ на террористический акт Украины в ночь на 31 декабря ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, сообщили в Минобороны.