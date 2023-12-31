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Лавров рассказал о более чем 200 вынесенных приговорах представителям ВФУ

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Более 200 представителей вооруженных формирований Украины (ВФУ) были приговорены к значительным срокам тюремного заключения судами России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» в воскресенье, 31 декабря.

«На основании доказательств, собранных СКР, суды Российской Федерации уже приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния более 200 представителей украинских вооруженных формирований», — рассказал он.

По словам министра, на данный момент Следственным комитетом РФ возбуждено уже свыше 4 тыс. уголовных дел. В них фигурируют около 900 человек. Многие лица объявлены в международный розыск, поскольку обвинения им были выдвинуты заочно.

«В их числе не только члены радикальных националистических объединений, представители украинских силовых структур и наемники, но и представители военного и политического руководства Украины», — объяснил Лавров.

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30 ноября в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что Верховный суд приговорил к 24 годам лишения свободы боевика «Азова» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), который застрелил в Мариуполе мирную жительницу. В марте 2022 года Максим Рожевецкий был на боевой позиции у многоквартирного дома по проспекту Металлургов в Мариуполе. Он заметил идущую женщину и расстрелял ее из автомата, в результате чего она скончалась на месте.

Ранее, 16 ноября, Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего украинской армии к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя. Он расстрелял горожанина в середине марта 2022 года на Приморском бульваре. Потерпевший умер на месте от полученных ран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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