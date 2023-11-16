В ДНР бойца ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел мужчины

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении 30-летнего водителя-радиотелефониста 3-й роты Вооруженных сил Украины Сергея Иванкова. Он признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти»), ч. 1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»)», — сообщили в ведомстве.

Суд приговорил Иванкова к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как был установлено, осужденный расстрелял жителя Мариуполя в середине марта 2022 года на Приморском бульваре. Там были оборудованы позиции ВСУ. Потерпевший умер на месте от полученных ран.

Ранее в четверг сообщалось, что командир роты ВСУ Андрей Савчук за наведение реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» на жилые дома в поселке Николаевка приговорен Верховным судом Луганской Народной Республики (ЛНР) к 16 годам лишения свободы. В результате пострадало жилье и имущество граждан, которым причинен значительный материальный ущерб.

В конце октября трех бойцов Нацгвардии Украины приговорили к пожизненному лишению свободы за массовые расстрелы. Военнослужащие девятого полка оперативного назначения имени Богдана Завады Национальной гвардии Украины — 25-летний Денис Залевский, 25-летний Евгений Кирис и 23-летний Богдан Кашпрука — в марте 2022 года открыли огонь по 13 жителям Мариуполя, семеро из которых погибли.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак ВСУ.