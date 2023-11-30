В ДНР боевик «Азова» приговорен к 24 годам колонии за убийство женщины

Верховный суд приговорил к 24 годам лишения свободы боевика «Азова» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), который застрелил в Мариуполе мирную жительницу, сообщили 30 ноября в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего дальномерщика зенитной установки зенитного ракетного дивизиона отдельного отряда специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины Максима Рожевецкого. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Рожевецкого к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

В марте 2022 года Рожевецкий был на боевой позиции у многоквартирного дома по проспекту Металлургов в Мариуполе. Он заметил идущую женщину и расстрелял ее из автомата, в результате чего она скончалась на месте.

Он признан виновным по пунктам «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»).

Ранее, 16 ноября, Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего украинской армии к 25 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя. Он расстрелял горожанина в середине марта 2022 года на Приморском бульваре. Потерпевший умер на месте от полученных ран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак ВСУ.