В БДИПЧ ОБСЕ заявили об осведомленности организации об атаке ВСУ на Белгород

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осведомлено о ракетном обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе организации в воскресенье, 31 декабря.

«БДИПЧ известно об упомянутой атаке. Что касается атак, происходящих в контексте [конфликта] на Украине, мы продолжаем наблюдать за соблюдением норм международного гуманитарного права и прав человека», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Других комментариев в организации давать не стали.

Ранее в этот день в постпредстве России при ОБСЕ осудили молчание организации о трагедии в Белгороде. Там отметили, что возмущены отсутствием реакции, в частности, со стороны северомакедонского действующего председателя организации Буяра Османи и генерального секретаря Хельги Шмид относительно преднамеренного обстрела киевским режимом жилых кварталов Белгорода.

Также в воскресенье юрист, политолог Игорь Семеновский в беседе с «Известиями» отметил, что удар по Белгороду стал нарушением норм международного права. По его мнению, России в настоящее время необходимо документально фиксировать все преступления, которые совершаются против граждан РФ украинской стороной, чтобы в будущем, когда геополитическая ситуация будет более благоприятной, иметь реальную возможность привлечь всех виновных к ответственности.

О том, что удар Вооруженных сил Украины по Белгороду является нарушением всех норм международного права, заявил в беседе с «Известиями» и политтехнолог Михаил Павлив.

При этом он отметил, что Запад вряд ли должным образом отреагирует на заявления Москвы о нарушении Киевом международных норм.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. К этому же призвали и в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

В ответ на террористический акт Украины в ночь на 31 декабря ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, сообщили в Минобороны.