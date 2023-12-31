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В Амстердаме прошла новая демонстрация против поставок оружия Украине

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Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong II
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В Амстердаме прошла новая демонстрация в поддержку мира и против поставок оружия Украине. Несколько десятков человек 31 декабря провели митинг на центральной площади Дам, после чего прошли с белыми флагами под сопровождение барабанной дроби по улицам города.

«Лидеры западных стран больше не хотят давать деньги [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, они устали от него. Они хотят выйти из этого конфликта, не потеряв при этом своего лица. Мы же всегда были уверены в том, что Россия победит», — заявила ТАСС одна из организаторов акции Перта Оттенхоф.

Она также обратила внимание, что тема Украины отходит на второй план и всë меньше интересует СМИ на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке, которая также не оставляет никого равнодушным.

«Люди начинают привыкать к войнам, насилию, пыткам, гибели детей. А наше правительство при этом только способствует этому. Они планирует передать истребители F-16 на Украину, передают запчасти для истребителей F-35 Израилю, чтобы бомбить сектор Газа. И всë это за наши деньги, деньги наших налогоплательщиков», — указала она.

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До этого, 19 декабря, жители Берлина вышли на протест против оборонного концерна Rheinmetall, который заключил сделку с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Митингующие обвиняют Rheinmetall в поддержке киевского режима и боевых действий на Украине. Помимо этого, протестующие также заявляют о поддержке концерном боевых действий в секторе Газа.

Ранее, 2 декабря, в центре Парижа прошла демонстрация в поддержку жителей Донбасса. При этом проукраинские активисты попытались ее сорвать. На плакатах демонстрантов были такие лозунги: «Прекратите вооружать Украину», «Прекратите мучить Донбасс». Отмечается, что митинг был призван выразить поддержку населению на фоне напряженности в регионе.

В столице Нидерландов демонстрация против поставок оружия Украине до этого состоялась 24 сентября. Надписи на плакатах демонстрантов призывали к восстановлению мира и прекращению оружейных поставок стран НАТО киевскому режиму.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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