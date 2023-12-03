В центре Парижа в субботу, 2 декабря, прошла демонстрация в поддержку жителей Донбасса. При этом проукраинские активисты попытались ее сорвать, сообщает телеканал BNN.

Митинг под названием «10 лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны» был организован Ассоциацией SOS Donbass и движением Stop Killing Donbass. В соцсетях они написали, что мероприятие санкционировано полицией Парижа и состоится на площади Жака Рюффа на Марсовом поле.

На плакатах демонстрантов были такие лозунги: «Прекратите вооружать Украину», «Прекратите мучить Донбасс». Отмечается, что митинг был призван выразить поддержку населению на фоне напряженности в регионе.

«Однако демонстрация не обошлась без скандалов. Группа проукраинских активистов попыталась сорвать митинг, и их присутствие резко подчеркнуло разногласия в обществе по этому вопросу», — передает телеканал.

Глава SOS Donbass Анна Новикова заявила, что главной целью акции было оказать моральную поддержку населению Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы хотим показать, что не вся Европа подвержена антирусской пропаганде. Есть понимающие ситуацию европейцы, которые искренне переживают за них», — заявила она «РИА Новости».

Ранее, 25 ноября, в Берлине тысячи человек вышли на акцию за урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву. Участники акции пришли с плакатами с призывами к дипломатическому урегулированию конфликта, а также с критикой действий Североатлантического альянса.

До этого, 3 октября, несколько тысяч человек на акции в Берлине выступали против поставок оружия на Украину. Протестующие также призывали граждан ФРГ вне зависимости от политических взглядов выходить на улицы против участия страны в военной поддержке Киева и присоединяться к другим миротворческим акциям.

В столице Нидерландов Амстердаме демонстрация против поставок оружия Украине состоялась 24 сентября. Надписи на плакатах демонстрантов призывают к восстановлению на Украине мира и прекращению оружейных поставок стран НАТО режиму украинского лидера Владимира Зеленского.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.