В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине

В столице Нидерландов Амстердаме проходит 24 сентября демонстрация против поставок оружия Украине.

Демонстрация началась в 12:00 по местному времени (13:00 по мск) на площади Дам в центре города. Спустя два часа колонна протестующих пошла в направлении Центрального вокзала.

Надписи на плакатах демонстрантов призывают к восстановлению на Украине мира и прекращению оружейных поставок стран НАТО режиму президента Украины Владимира Зеленского.

Одна из организаторов демонстрации сообщила корреспонденту «РИА Новости», что с каждым разом протестующих становится всё больше. По ее словам, внутри голландского общества зреет недовольство политикой западных стран в отношении конфликта на Украине.

«Здесь люди очень прагматичные и практичные. И когда их это коснулось напрямую, они стали задаваться вопросом: «А нам это зачем?» — рассказала она.

Женщина также отметила, что из-за большого притока беженцев с Украины в стране урезали пособия, перестали повышать зарплаты, а в учреждениях здравоохранения теперь очереди, ведь первые в очереди теперь беженцы.

Другая голландка по имени Ирене рассказала, что она уже пятый раз участвует в подобной демонстрации. По ее мнению, ситуация, сложившаяся на Украине, сложная, однако люди, проживающие в странах ЕС, видят ее только с одной стороны и считают, что Россия им враг.

«<...> Чем больше оружия, тем больше погибших. Единственное, что нужно сделать, — начать переговоры», — отметила Ирене.

Она также добавила, что нельзя просто сказать России отдать обратно Крым, Донецк и Луганск, потому что это российские регионы.

Мужчина по имени Кейс в беседе с корреспондентом и вовсе выразил обеспокоенность в связи с недавним ракетным ударом по Севастополю. Он заявил, что после этого случая эскалация конфликта вышла на новый уровень, а с провалом украинского контрнаступления стоит ожидать новые поставки ракет для ВСУ.

«А сейчас возникает опасная ситуация, так как Россия не будет сидеть и тихо ждать новых атак со стороны Украины», — подытожил голландец.

Ранее, 22 сентября, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что по состоянию на август 2023 года Нидерланды передали Украине военную помощь на сумму €1,97 млрд. По его словам, точная номенклатура военных поставок держится в секрете, однако из сообщений минобороны страны известно, что Нидерланды передают Украине тяжелое вооружение, средства ПВО, легкое стрелковое оружие, боеприпасы, а также финансировали закупки танков Leopard.

До этого, 15 сентября, министр обороны Украины Рустем Умеров провел разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которого они обсудили пути улучшения обеспечения Украины оружием и боеприпасами.