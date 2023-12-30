Политолог сравнил обстрел ВСУ Белгорода с попыткой психологического удара

Обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода является попыткой киевского режима нанести психологический удар по населению России. Об этом заявил в беседе с «Известиями» в субботу, 30 декабря, политолог Антон Бредихин.

«Я думаю, что во многом это символическая акция, чтобы нанести такой психологический удар по населению России. <…> Мы уже в принципе привыкли к тому, что в Белгородской области происходят те или иные диверсии, обстрелы, но так, чтобы наносили удары по самому центру города, по объектам, которые не являются военными <…> учитывая всю эту предновогоднюю ситуацию, всё это должно привести к определенному стрессу и шоку», — отметил Бредихин.

При этом он добавил, что, по его мнению, российское общество должно ответить на этот вызов еще большим сплочением.

«Мы должны сохранить память о тех, кто погиб сегодня. И важно, чтобы завтрашний день был не просто предновогодним и праздничным. Важно, чтобы <…> мы понимали, что наши граждане погибли и это вызов. И каждый россиянин должен понять, что лишь в единстве мы можем чего-то добиться», — отметил эксперт.

Он выразил уверенность в том, что Россия должным образом ответит на преступления Киева.

Об украинском ударе по центру города сообщил днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В городе оперативно запустили единую горячую линию по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших. По последним данным МЧС РФ, в результате удара погибли 14 человек, включая двоих детей, еще 108 человек получили ранения.

По факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

О ситуации в регионе на фоне обстрелов было доложено президенту России Владимиру Путину. По поручению главы государства туда вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Комментируя произошедшее, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов указал на то, что обстрел Белгорода является преступной провокацией, отметив при этом, что подобные действия Киева лишь свидетельствуют о том, что Россия находится на правильном пути в выполнении задач специальной военной операции (СВО).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, напомнила, что Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу и всегда отвечала самым серьезным образом на попытки нападать на нее.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.