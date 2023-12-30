Политолог заявил о целенаправленном ударе ВСУ по мирным жителям Белгорода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали мирное население Белгорода. Об этом 30 декабря заявил в беседе с «Известиями» военный политолог Андрей Кошкин.

По его словам, в связи с провалом украинского контрнаступления ВСУ перешли к стратегической обороне и террористическим ударам по территории РФ.

«Такие удары они совершили по районам России: Московская область, Курская, Белгородская, Брянская. То есть эти удары в себе несли попытку поразить жилые кварталы. Поразили они значительную часть гражданских лиц именно в Белгороде. <...> Это была целенаправленная атака на мирное население», — сказал Кошкин.

Политолог заметил, что новость об ударах по Белгороду вызвала радость в соцсетях у украинцев. Он указал, что они считают, что «добились успеха, убивая гражданских».

Кошкин напомнил, что РФ не бьет по гражданским объектам. Он подчеркнул, что российские войска наносят удары именно по военной инфраструктуре Украины и логистической системе обеспечения армии противника.

По последним данным, погибло 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадало в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

Очевидцы рассказали, что обстановка в городе сейчас тихая. Люди, которым пришлось прятаться в подвале во время прилетов, уже вышли на улицу. По их словам, ВСУ ударили прямо по центральной площади у городской елки. Центр города сейчас перекрыт, везде натянуты ленты. Последствия атаки устраняются.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.