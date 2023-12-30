Президент Украины Владимир Зеленский по итогам текущего года оказался в патовой ситуации, поскольку его Вооруженные силы (ВС) потерпели крах на поле боя, а западная поддержка иссякает на глазах. Об этом 30 декабря заявил вице-маршал авиации Великобритании в отставке Шон Белл.

«Год, начавшийся с такого оптимизма в отношении Украины, поставил Зеленского перед сложными решениями как для будущего его народа, так и для своего собственного», — написал он в статье для Sky News.

Вице-маршал констатировал, что успехи российской армии говорят о том, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится именно в сторону России. При этом «ключевыми показателем успеха» в нем является территория, которую удалось завоевать РФ, тогда как Украине вернуть утраченные земли не удалось, как ожидалось, резюмировал военный.

До этого, 19 декабря, политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Известиями» отметил, что ничего хорошего в ближайшее время киевскому режиму ожидать не стоит, однако Зеленский не хочет этого признавать, поэтому всё еще пытается вселить украинскому народу ложную надежду.

22 декабря заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что в Киеве замалчивают информацию о реальном положении дел на фронте. Он отметил, что в частных разговорах они признают крах контрнаступления ВСУ, однако в официальных заявлениях описывают обратную ситуацию. В том числе это касается и президента Украины Зеленского.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк тогда же признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата, на который оно было рассчитано.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.