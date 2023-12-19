Политолог заявил о попытках Зеленского вселить ложные надежды украинцам

Ничего хорошего в ближайшее время киевскому режиму ожидать не стоит, однако президент Украины Владимир Зеленский не хочет этого признавать, поэтому он всё еще пытается вселить украинскому народу ложную надежду. Таким мнением 19 декабря в беседе с «Известиями» поделился политолог-американист Малек Дудаков, комментируя заявления украинского лидера в ходе пресс-конференции.

«Правду своим гражданам Зеленский говорить не хочет, поэтому он пытается юлить и вселять в них ложную надежду. <…> Очень символично, что в день, когда случилась его пресс-конференция, в сенате уже провалились переговоры по согласованию украинских траншей и привязывания этого вопроса к миграционному кризису, что требовали республиканцы», — отметил он.

Политолог указал, что сказанное президентом Украины в ходе пресс-конференции вполне ожидаемо. Ему необходимо убедить украинцев в том, что западная помощь продолжает идти, однако у граждан страны всё равно возникают вопросы, почему происходят задержки с получением траншей из США и Евросоюза (ЕС).

«Очевидно, что на Западе образовался раскол на фоне уже замаячившего проигрыша в конфликте на Украине, и всё больше стран внутри ЕС выступают против того, чтобы выдавать деньги. Ну и, конечно, среди американских политиков тоже образовалась группа тех, кто считает, что лучше тратить деньги на внутренние кризисы, которые имеются в Америке», — сказал эксперт.

По его словам, небольшие транши Киеву от Вашингтона и Брюсселя будут продолжаться, однако они будут направлены лишь на то, чтобы с Вооруженных сил Украины (ВСУ) «не спадали штаны» — в них, вероятно, будут включены боеприпасы и ракеты, однако ничего крупного поставляться не будет.

Дудаков также заявил, что не стоит ожидать компромисса между республиканцами и демократами по поводу согласования помощи Украине. Если какой-то компромисс будет, то, скорее всего, речь будет идти о небольших суммах, и этих сумм Украине не хватит, подчеркнул он.

Ранее в этот день Зеленский провел пресс-конференцию. В ходе нее он сообщил, что Украина рассчитывает получить несколько новых систем Patriot для обеспечения противовоздушной обороны зимой. Он также рассказал о предложении военных дополнительно призвать 450–500 тыс. украинцев. Кроме того, украинский лидер отметил, что не считает, что его страна движется к поражению в конфликте.

Накануне Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что без решения конгресса США о выделении новых средств на поддержку Украины у руководства страны больше не будет доступных ресурсов на поддержку Киева.

Ранее, 17 декабря, сенатор-демократ Джо Манчин сообщил, что американские власти могут ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории, в рамках предстоящей сделки сенаторов-республиканцев с администрацией Байдена по ужесточению миграционного законодательства и охране границы в обмен на новую помощь Киеву.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.