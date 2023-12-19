Зеленский опроверг обсуждение с Орбаном прекращения огня на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прекращение огня с Россией. Об этом он заявил 19 декабря во время своей итоговой пресс-конференции, которая транслируется на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Я никогда не говорил с Виктором Орбаном о прекращении огня или о диалоге с [президентом России Владимиром] Путиным. Возможно, он поднимал эту тему со своими друзьями, или лидерами ЕС, или в США. Что-то было такое в его речи, но для меня это несколько странно, потому что иногда его политика не очень дружна с нами. И это факт. И он это слышал от меня», — сообщил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что у него много вопросов к Орбану, которые касались блокировки Венгрией вступления Украины в Евросоюз (ЕС), но они как представители соседних стран должны найти решения этих вопросов. Он также уточнил, что не обсуждал с венгерским премьер-министром переговоры с президентом России Владимиром Путным. Зеленский также отметил, что во время разговора во время посещения Аргентины 10 декабря Орбан не смог назвать ни одной причины, почему Украина не должна войти в Евросоюз (ЕС).

Также, отвечая на вопрос журналиста BBC, Зеленский сообщил, что не считает, что Украина движется к поражению в конфликте. При этом он отметил, что много мужчин мобилизационного возраста выехало из Украины, дав кому-то взятку.

Ранее в этот день Зеленский рассказал о предложении военных дополнительно призвать 450–500 тыс. украинцев. Однако президент не утверждал эту цифру, потому что в стране нет понимания по вопросу ротации военных и отпусков для действующих военнослужащих.

В этот же день Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ сообщил, что если бы западные лидеры пошли на реализацию Минских договоренностей, то конфликта на Украине удалось бы избежать. Он указал на то, что Россия спокойно пыталась договориться с Украиной и была готова к тому, чтобы на определенных условиях, прописанных в Минских соглашениях, постепенно восстановить территориальную целостность Украины, включая территории, которые впоследствии вошли в состав РФ.

До этого, 30 ноября, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин заявил, что Украину готовят к заморозке конфликта с Россией. Он отметил, что если будет замораживание конфликта или перемирие, вопрос в том, на каких условиях и будет ли это выгодно России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.