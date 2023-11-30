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Политолог предсказал переход конфликта на Украине в новую фазу

Политолог Блохин: Украину готовят к заморозке конфликта с Россией
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Происходящее в зоне боевых действий и заявления украинских и западных политиков свидетельствуют о возможности перехода конфликта на Украине в долгосрочной перспективе в фазу заморозки. Такое мнение ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин высказал в четверг, 30 ноября.

«Сейчас у Запада на время сместился акцент в сторону Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас, конечно, продолжать по полной программе вкладываться в Украину — это стратегическая ошибка», — заявил Блохин в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что если будет замораживание конфликта или перемирие, вопрос в том, на каких условиях и будет ли это выгодно России.

При этом он подчеркнул, что в ближайшее время нельзя говорить о замораживании конфликта, поскольку сейчас в зоне специальной военной операции ведутся активные боевые действия.

«Тенденции усталости [от конфликта на Украине] на Западе, конечно, фиксируются, особенно в США и Западной Европе. Поэтому вполне вероятно, что эта заморозка в конечном итоге будет осуществлена. <...> Заморозка конфликта — это в первую очередь прекращение огня и достижение каких-то договоренностей», — заключил специалист.

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Накануне колумнист Анатоль Ливен написал в статье для издания Responsible Statecraft, что американский президент Джо Байден должен склонить Украину к мирным переговорам, поскольку затягивание конфликта негативным образом скажется и на Киеве, и на Вашингтоне.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте остается безнадежной для Украины: Запад может предоставить новое оружие, однако в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает солдат. Мобилизация затруднена большим количеством уклонистов, в то время как Российская армия постоянно укрепляет свои оборонительные линии и производит больше оружия, чем может предложить Киеву Запад.

27 ноября заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила в интервью, что Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций. При этом в тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что если соглашение о мире будет обуславливаться Киевом выплатой репараций, то для Москвы сам переговорный процесс не может начаться, что на Украине хорошо понимают.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

9 ноября в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление идет и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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