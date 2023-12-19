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Путин назвал способ избежать конфликта на Украине

Путин: если бы западные лидеры пошли на Минские договоренности, всё бы «срослось»
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Если бы западные лидеры пошли на реализацию Минских договоренностей, то конфликта на Украине удалось бы избежать. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Если бы украинские власти и их хозяева на Западе пошли на это, на реализацию, на имплементацию этих договоренностей [Минских соглашений], я думаю, искренне говорю, постепенно бы всё срослось», — считает Путин.

Он отметил, что когда возникла проблема Донбасса, Россия спокойно пыталась договориться с Украиной, и была готова к тому, чтобы на определенных условиях, прописанных в Минских соглашениях постепенно восстановить территориальную целостность Украины, включая территории, которые в последствии вошли в состав РФ. Эти условия касались безопасности людей, которые проживают на Донбассе.

«Мы ничего не делали, но постепенно вынужденны были втянуться, чтобы их всех там не истребили. И Запад, особенно, там за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле они, конечно нас переиграли, а потом и вовсе отказались от Минских соглашений», — рассказала Путин.

Он отметил, что затем западные лидеры признались, что отказ от Минских соглашений был завесой для того, чтобы строить и возрождать Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы, по мнению Путина, «втащить Украину в НАТО».

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Ранее, 10 декабря, Путин в разговоре с награжденными Героями России напомнил о заключении Минских соглашений и о том, что РФ стремилась к их выполнению. Однако, по его словам, западные лидеры, в том числе экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд, публично признались, что не собирались придерживаться договоренностей с самого начала.

Российский лидер 13 июня также заявлял, что Россию «надули» с Минскими соглашениями, так как западные страны не собирались их выполнять. По словам президента, Россия пыталась девять лет поспособствовать защите мирных граждан в Донбассе.

Минские соглашения (Минский протокол) — это документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске. Он предусматривал ряд условий для прекращения огня на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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