Путин заявил о неспособности Запада раздавить Россию

Президент России Владимир Путин 8 декабря, заявил, что Запад пытается раздавить Россию, но у них это никогда не получится.

В разговоре с награжденными Героями России на тему специальной военной операции, Путин высказал свое мнение об отношении западных стран к РФ.

«Это попытка оттеснить Россию, расслабить ее, а в конечном итоге раздавить, но ничего не получится у них никогда», — заявил Путин в программе «Москва. Кремль. Путин», кадры которой опубликован в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Ранее в этот же день Владимир Путин во время общения с Героями России, которых он наградил в Кремле, он заявил, что будущее России зависит от боевой работы участников СВО. Президент России отметил сложность жизни на фронте российских солдат.

Также на этой церемонии Путин заявил о долге россиян знать и чтить героев страны. По словам президента, необходимо делать всё, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего. Российский лидер подчеркнул, что подвиги бойцов РФ в ходе СВО поражают и вызывают гордость всей у всей страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.