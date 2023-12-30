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В МИД РФ напомнили об отсутствии точки в вопросе отказа ЕС от газа из России

Замглавы МИД РФ Галузин: ЕС еще не поставил точку по отказу от газа из России
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Фото: ТАСС/Marcus Brandt
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Евросоюз (ЕС) в данный момент не поставил точку по теме своего отказа получать транзитом через Украину газ из России. Об этом 30 декабря заявил «РИА Новости» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что РФ продолжает оставаться надежным поставщиком природного газа тем странам, которые в этом заинтересованы. Данный вид ископаемого топлива является наиболее приемлемым с точки зрения экологии, добавил замминистра. В то же время он указал на необходимость учитывать реальную ситуацию.

«Как известно, в Киеве заявляют об отказе от транзита российского газа в Европу через территорию Украины и о нежелании вести переговоры с Россией о продлении действующего контракта, срок которого истекает 31 декабря 2024 года. Насколько нам известно, европейцы пока не торопятся окончательно ставить точку в этом вопросе», — сказал Галузин.

Однако, по его словам, предметное обсуждение дальнейшего транзита газа из РФ в Европу должно проводиться, когда «Газпром» получит конкретные предложения от потенциальных покупателей.

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Ранее в этот день директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил тому же агентству, что при рассмотрении возможного продолжения транзита газа через Украину после 2024 года Россия будет учитывать наличие спроса.

Днем ранее, 28 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что в Европе искусственно разрушают спрос на газ, что во многих странах уже фактически привело к деиндустриализации.

Комментируя это, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил «Известиям», что неправильная энергетическая политика, а потом санкции против России привели к тому, что газ в Европе стал сверхдорогим.

До этого, 27 декабря, посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что в вопросах транзита газа говорить о новых схемах его поставок в Европу без участия и согласования с Россией бессмысленно.

В конце октября глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года. По словам Чернышова, Украина не разрывает контракт прямо сейчас только из-за своих европейских партнеров, нуждающихся в этом транзите.

Президент России Владимир Путин еще 11 октября на пленарном заседании «Российской энергетической недели» указал, что экономика стран Европы находится на «нулевой отметке», потому что европейцы переплачивают за поставки нефти и газа. Он напомнил, что страны блока пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей. Глава государства добавил, что в отношении газа и нефти из РФ введен, в частности, потолок цен.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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