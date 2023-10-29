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Украина отказалась продлевать договор о транзите газа в Европу из России

«Нафтогаз» заявил, что не будет продлевать договор о транзите газа из России
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года. Об этом в воскресенье, 29 октября, заявил глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

«Соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. <…> Контракт завершится — транзит остановится», — приводит слова Чернышова украинское издание «Страна.ua».

Он добавил, что Украина не разрывает контракт прямо сейчас только из-за своих европейских партнеров, нуждающихся в этом транзите, передает «Газета.Ru».

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До этого, 25 октября, бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предложил обложить поставки углеводородов из РФ налогом, используя антимонопольное законодательство Европейского союза (ЕС). По его мнению, если обложить налогом российские энергоресурсы, то можно «уровнять правила игры» и сделать непривлекательными сделки по покупке недорогих российских нефти и газа.

Комментируя данное предложение, эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям», что шансов на принятие подобных мер практически нет, а также объяснил, почему от этого могут пострадать сами европейцы. Он объяснил, что если с поставщиков, например с индийских компаний, решить взимать этот налог, то они перейдут на другие рынки — будут поставлять нефтепродукты в Азию. В результате Европа столкнется с дефицитом топлива.

Ранее, 11 октября, президент России Владимир Путин, комментируя отказ некоторых стран ЕС от российских энергоносителей, отметил, что российские поставки уходят на другие перспективные рынки. Он добавил, что объем потребления энергоносителей в странах ЕС сохраняется, а значит, закупаемые ранее у России ресурсы необходимо восполнять в других странах и закупать их дороже. Это уже привело к перемещению некоторых европейских предприятий в США.

По словам российского лидера, европейцы теперь переплачивают за поставки нефти и газа, поэтому экономика ЕС находится на «нулевой отметке».

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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