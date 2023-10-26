Эксперт оценил шансы введения в ЕС налога в отношении компаний за покупку нефти РФ

Бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев выразил мнение, что для ограничения доходов России от продажи нефти можно в Евросоюзе (ЕС) использовать антимонопольное законодательство, ввести налог для компаний. Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям», что шансов на принятие подобных мер практически нет, а также объяснил, почему от этого могут пострадать сами европейцы.

«Не совсем ясно, против кого этот налог-то собираются вводить? Против компаний из других стран? Вот Индия, например, — крупнейший покупатель российской нефти, которая перевозится морским транспортом. Они закупают российскую нефть, перерабатывают ее и массово потом экспортируют нефтепродукты, в том числе в Евросоюз. Может ли Евросоюз ввести какие-то дополнительные налоги для поставщиков топлива к себе из Индии или из Ливии, Алжира, Турции — в общем-то, очень много стран подобным бизнесом занимаются — могут ли они [в ЕС] ввести некий налог — непонятно», — сказал эксперт.

Он объяснил, что если с поставщиков, например с индийских компаний, решить взимать этот налог, то они перейдут на другие рынки — будут поставлять нефтепродукты в Азию. В результате Европа столкнется с дефицитом топлива.

«Получается, что попытка ввести такой налог против поставщика приведет к тому, что ровно на размер этого налога вырастет топливо внутри Евросоюза в цене. То есть, по сути, это будет налог с потребителя. Нужно это европейцам? Нет, не нужно, потому что если топливо подорожает, то это будет заложено в стоимость всех продуктов и в Европе начнет раскручиваться инфляция», — отметил аналитик, подчеркнув, что Россия при этом не пострадает.

В то же время он уточнил, что если в ЕС решат ввести налог в отношении компаний, которые покупают нефть РФ и перерабатывают ее, чтобы заставить их не платить российской стороне, то Россия, столкнувшись с трудностями при реализации нефти, может сократить экспорт и добычу.

«Это приведет к тому, что дефицит на мировом рынке нефти увеличится и цены вырастут. Россия за счет оставшихся объемов экспорта заработает столько же, а те, кто вводил подобные ограничения, — европейцы, американцы — пострадают, потому что вся нефть и нефтепродукты подорожают. И опять получится, что они заплатили больше, а Россия заработала столько же. В чем смысл санкций тогда? Россия не пострадает, а пострадают западные страны», — подчеркнул Юшков, обратив внимание на глупость такой идеи от Коболева.

При этом эксперт не исключил, что, говоря о налогах, бывший глава «Нафтогаза» имеет в виду европейские компании, которых могут попытаться заставить покупать у кого-то другого нефть.

«Думаю, что речь именно об этом: чтобы каким-то образом всё-таки выдавить российскую нефть окончательно с европейского рынка, то есть попытаться прекратить трубопроводные поставки (потому что они продолжаются — по нефтепроводу «Дружба» нефть поступает в Венгрию, Чехию, Словакию и транзитом через Венгрию, Хорватию еще в Сербию). Они, может быть, настаивают именно на этом, что тот, кто покупает, в частности венгерская компания MOL (владеет НПЗ в Венгрии, Чехии, Словакии), будет платить повышенный налог. И таким образом ее будут стимулировать покупать нефть еще у кого-то, потому что сейчас получается, что эта компания обеспечивает внутренние рынки и нефтепродукты продает на другие рынки, тем самым зарабатывая, потому что российская нефть обходится ей дешевле, чем могла бы обходиться любая другая», — сказал аналитик.

По мнению эксперта, таким образом Коболев пытается обмануть механизмы Евросоюза и предлагает им «жульничать, выкинуть на помойку основополагающие принципы функционирования Евросоюза». Он объяснил, что если в ЕС попытаются ввести запрет на импорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба», то за это должны проголосовать все члены Евросоюза, так как любые санкции принимаются только единогласным решением. Но в таком случае Венгрия будет блокировать подобные санкции, что она и делала целый месяц в прошлом году, когда в конце апреля обсуждался шестой пакет антироссийских санкций, где содержался полный запрет на импорт нефти из России, добавил аналитик.

«Поэтому он (Коболев. — Ред.) предлагает: если вы попытаетесь ввести запрет на импорт российской нефти методом санкций, то тогда за это должны все проголосовать, в том числе и Венгрия, а вы возьмите и наплюйте на это единогласие Евросоюза, и пусть эти санкции, заградительные такие налоги, вводят просто антимонопольные регуляторы Евросоюза, то есть сама Еврокомиссия, и не надо будет тогда ничего согласовывать с национальными правительствами стран — членов Евросоюза», — объяснил Юшков.

По его словам, так бывший глава «Нафтогаза» предлагает ЕС уловку, с помощью которой можно будет на самом деле вводить де-факто санкции, но ни у кого не спрашивая: то есть чтобы в ЕС на свое усмотрение всё это вводили наднациональные органы власти без участия национальных правительств. Таким образом он пытается разрушить принципы, на которых был создан Евросоюз, подчеркнул эксперт.

Кроме того, Юшков выразил мнение, что если бы такой налог и был бы принят, то компаниям легко было бы его оспорить в суде, «потому что получалось бы, что никакую конкуренцию они не развивают, никакого отношения к антимонопольной деятельности это не имеет». Так компании могли бы доказать, что это обычная дискриминация.

«Компании спокойно в суде бы доказали, в общем, что это неправильно — применять такую практику. Поэтому я думаю, что шансов на принятие подобных мер и такой практики немного», — сказал Юшков.

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