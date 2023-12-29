Аналитик объяснил сверхвысокие цены на газ в Европе

Неправильная энергетическая политика, а потом санкции против России привели к тому, что газ в Европе стал сверхдорогим. Об этом 29 декабря «Известиям» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что в Европе искусственно разрушают спрос на газ, что во многих странах уже фактически привело к деиндустриализации.

«Искусственное разрушение спроса — это когда из-за каких-то политических решений сокращается потребление газа. <…> Россия сократила объемы поставки трубопроводного газа, о чем говорит Миллер, из-за того, что возникли проблемы фактически на каждом из газопроводов», — отметил Юшков.

Так, «Северный поток» и одна из двух нитей «Северного потока 2» были взорваны, напомнил аналитик. Газопровод Ямал – Европа остановился из-за того, что Польша национализировала долю «Газпрома» в операторе польской части газопровода.

«У «Газпрома» было около 49% акций. Поляки их, по сути, национализировали, но Россия в ответ вводила санкции против компаний, которые у нас отнимали, поэтому «Газпром», например, не может заказывать услуги по транзиту газа через газопровод Ямал – Европа, потому что нельзя иметь отношения с этим оператором «ЕвРоПол ГАЗ», — сказал эксперт.

Украина в 2022 году перекрыла один из двух газопроводов, так как он проходит через территорию Луганской Народной Республики, из-за этого транзит через Украину упал на 65%, указал собеседник «Известий».

«Работает одна труба через Украину, только более северный маршрут через газоизмерительную станцию «Суджа», и «Турецкий поток» — одна нитка для Европы. Но и то для Юго-Восточной Европы, то есть там Балканские страны, максимум, куда он доходит — до Венгрии. Поэтому Миллер говорит, что это искусственно созданная ситуация, прежде всего из-за всевозможных санкций и национализации российских активов, при которой цены на газ пошли вверх», — сказал Юшков.

По словам аналитика, газовый кризис в Европе начался еще в 2021 году из-за неправильной энергетической политики европейских властей, антироссийские санкции усилили его. Так, многие предприятия закрываются, потому что не могут позволить себе покупать такой дорогой газ.

«Часть заводов закрылась, часть сократила производство своей продукции, потому что из-за дорогого газа получается высокая себестоимость товара, который ты производишь. И ты его не можешь продать. Например, больше всего пострадали в Европе предприятия по производству азотных удобрений, химические предприятия. Знаменитый немецкий концерн BASF сократил объем производства. Просто потому, что есть такие же производители. Например, даже в России азотные удобрения производят или в США, где стоимость газа гораздо меньше, чем в Европе. Европейцы просто не смогут конкурировать с другими производителями аналогичного товара», — объяснил он.

10 декабря первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в интервью «Известиям» заметил, что все решения, принятые европейскими странами в пользу отказа от российского газа, привели к росту цены на энергоносители, в том числе на американский или любой другой источник сжиженного природного газа.

В октябре президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.