Политолог напомнил о давнем отказе Европы от российского газа

Европа давно отказывалась от поставок газа из России, согласовывая это с властями США. Такое заявление 10 декабря сделал «Известиям» политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«Европа достаточно давно и последовательно отказывалась от поставок российского газа, усложняя это различными законодательными ограничениями, разными препятствиями, в том числе и согласованными с американцами, — это называлось европейская энергетическая безопасность», — сказал политолог.

Он напомнил, что со стороны Европы были приняты различные поправки и ограничения, затрудняющие приобретение газа РФ всеми, включая ФРГ. Однако Асафов отметил, что «Германия себя чувствовала лучше всех, она являлась таким важным поставщиком для всей Европы российского трубопроводного газа».

По его словам, лидеры европейских страны поделили газ на российский и «демократический», однако последний обходился континенту намного дороже, чем топливо из РФ. Все решения, принятые в пользу отказа от российского газа, привели к росту цены на тот самый «демократический», американский или любой другой источник сжиженного природного газа (СПГ), подчеркнул политолог.

Однако, как добавил он, ФРГ продолжает закупку газа из России, используя различные пути, чтобы снабжать собственные экономику и промышленность, однако он также «проходит какие-то процедуры «демократизации». Асафов обратил внимание на то, что Европа до сих пор продолжает обвинять Россию, хотя в возникших проблемах они виноваты сами.

«И в этом смысле подобные обвинения говорят о том, что из-за собственной политики Германия и другие страны Европы нанесли себе очень серьезный ущерб, но кого-то надо обвинить, ну и, собственно, первичная история — это обвинять Россию, потому что такой тон будет поддержан США, которые самые главные выгодоприобретатели уничтожения немецкой экономики и появления европейской зависимости от американских энергоносителей», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что западным политикам намного проще предъявлять российской стороне обвинения по поводу проблем континента перед избирателями. Асафов также добавил, что они даже не осознают всю глубину проблемы и не думают считать себя хоть в чем-то виноватыми.

«Это, безусловно, очевидно, потому что признавать собственные ошибки, признавать собственную зависимость от американцев перед собственными избирателями же, это не очень приятно, ну и практически невозможно», — резюмировал политолог.

Ранее, 9 декабря, Шольц на съезде Социал-демократической партии Германии заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза несет Россия, из-за чего в ЕС растут цены на топливо.

На следующий день, 10 декабря, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог Андрей Кошкин также заявил «Известиям», что эти обвинения канцлера ФРГ в адрес России являются ложью. Более того, он подчеркнул, что Шольц «выполняет заказ на очернение РФ, работает он по методичке из Вашингтона».

Кроме того, 9 декабря, на слова канцлера ФРГ отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал заявления Шольца ложью, отметив, что тот «врет и не краснеет». На своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) политик написал, что в Германии ранее сами отказались от российского газа, «кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут».

До этого, 6 декабря, эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям», что сокращение поставок газа из России усугубило энергетический кризис в Европе.

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре 21 октября заявил, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо.

До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.