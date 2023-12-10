Медведев назвал ложью слова Шольца о прекращении поставок газа в Европу

Заявления главы немецкого правительства Олафа Шольца о том, что Россия прекратила поставки газа в Европу, являются ложью. Таким образом 9 декабря отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Немец (Шольц. — Ред.) врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!» — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день Шольц заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в страны Евросоюза (ЕС) несет Россия, вследствие чего в ЕС растут цены на топливо.

Он выразил убеждение в том, что жители Германии лишились половины получаемого ими ранее газа, а Европа недосчиталась 120 млрд куб. м углеводородов. Для того, чтобы исправить ситуацию, немецкое правительство теперь стало закупать больше газа из Норвегии, а также строить терминалы СПГ на севере страны, добавил он.

До этого, 6 декабря, эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям», что сокращение поставок газа из России усугубило энергетический кризис в Европе.

Комментируя сообщения о том, что ЕС с февраля 2022-го из-за антироссийских санкций переплатил за газ более €180 млрд, эксперт уточнил, что такое утверждение не совсем корректное. При этом посчитать, сколько переплатил ЕС по сравнению с тем, сколько бы стоил газ, если бы не вводились санкции против РФ, очень сложно, добавил он. Поскольку на самом деле цена на газ начала расти с середины 2021 года.

Ранее, 4 декабря, издание «Коммерсант», ссылаясь на данные Kpler, сообщило, что экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в ноябре составил 1,75 млн т. Таким образом, показатель достиг исторического рекорда. Кроме того, в начале ноября сообщалось, что с января по сентябрь 2023 года Испания и Бельгия стали самыми крупными покупателями СПГ из России в Европейском союзе.

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре 21 октября заявил, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо. По словам депутата «АдГ», сейчас Германия переплачивает в «3–4 раза» больше за поставки даже при условии, что добытый методом фрекинга из Соединенных Штатов газ не соответствует экологическим стандартам ФРГ.

До этого, 11 октября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.