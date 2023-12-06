Эксперт рассказал о влиянии сокращения поставок газа из РФ на энергокризис в ЕС

Сокращение поставок газа из России усугубило энергетический кризис в Европе, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков 6 декабря.

Комментируя сообщения о том, что ЕС с февраля 2022-го из-за антироссийских санкций переплатил за газ более €180 млрд, эксперт уточнил, что такое утверждение не совсем корректное.

«Посчитать, сколько они переплатили по сравнению с тем, сколько бы стоил газ, если бы они не вводили против России санкции, — очень сложно. На самом деле, цена на газ начала расти с середины 2021 года. И Европа проходила отопительный сезон с ценами на газ уже выше $1 тыс. за 1 тыс. кубов, и она и так бы росла. Вопрос в том, что сокращение поставок газа из России усугубило этот энергетический кризис. И, наверное, может быть он был бы не столь бы долго, если бы не сокращение поставок российского газа или цены были бы чуть пониже, если бы были полноценные поставки газа РФ и так далее. Поэтому, это скорее фактор, который усугубил и так имеющиеся проблемы», — объяснил аналитик.

Он уточнил, что ЕС и так отдавал бы за приобретение газа больше. Например, в августе 2022 года европейские страны всё равно платили бы больше, чем в феврале 2022-го.

Как рассказал Юшков, энергокризис в Европе был вызван теми неправильными решениями, которые принимали сами европейцы. Так, они запугивали энергические компании, и говорили, что скоро их газ будет никому не нужен, государства перейдут на возобновляемые источники энергии, энергетический переход произойдет в ближайшие годы, поэтому газ будет не востребован, а значит он будет стоить дешево. Тогда же в ЕС предупреждали компании, что, если они вложат миллиарды долларов в новые проекты, то не смогут вернуть свои инвестиции. В результате организации боялись этого и не вкладывали деньги, отметил эксперт.

«В итоге после ковида спрос восстановился, а предложение уже не могло удовлетворить этот спрос. И начался просто банальный дефицит. Это и есть тот самый энергокризис: газа не хватает, и он стоит дорого. Вот основная проблема. И Россия тут ни при чем», — подчеркнул аналитик.

Кроме того, он обратил внимание на то, что, согласно антироссийским санкциям, непосредственно не запрещалось покупать российский газ. Они лишь косвенно ударили по объемам поставок из России, скорее, в результате действий отдельных государств. В пример эксперт привел ситуацию с Польшей: польская сторона национализировала долю «Газпрома» в операторе польского участка газопровода «Ямал — Европа». Россия в ответ ввела санкции против этого оператора, и теперь с ним нельзя иметь дело, поэтому «Газпром» не может заказывать услуги по транзиту газа, и газопровод «Ямал–Еропа» не используется, напомнил аналитик. Также ряд стран ввели санкции, запрещающие поставку в Россию энергетического оборудования.

«Поэтому здесь, во-первых, всё равно цена поднималась бы. Но то, что цены в итоге были бы ниже в среднем по году или пик был бы меньше, если бы они не разрушали бы отношения с Россией в газовой сфере, — это правда. Хотя при этом важно тоже понимать, что возрастала цена не обязательно российского газа, они переплатили всем, любым поставщикам — Норвегии Алжиру, Азербайджану, американцам, как крупнейшим поставщикам СПГ. В этом плане, да, европейцы усугубили для себя проблемы», — сказал Юшков.

Подводя итог, эксперт подчеркнул, что европейцы допустили две ошибки. Во-первых, запугивая энергокомпании, рассказывая им про энергетический переход, создали дефицит предложений газа таким образом. В результате отрасль оказалась недофинансированной. Затем совершили вторую ошибку на фоне первой — создали условия, при которых сократились поставки российского газа.

11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.