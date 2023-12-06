Эксперт спрогнозировал дальнейшую переплату Евросоюза за газ

Евросоюз (ЕС) с февраля 2022 года потратил на импорт газа €304 млрд, переплатив за это из-за антироссийских санкций €185 млрд, подсчитало агентство «РИА Новости», используя данные Евростата. Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев рассказал «Известиям» 6 декабря, что ЕС и в дальнейшем будет вынужден переплачивать.

«Практический отказ Европы от российского трубопроводного газа повлиял на цены. Мы наблюдаем активный рост импорта СПГ (сжиженного природного газа. — Ред.), не только даже американского, но и российского. В отличие от трубопроводного транспорта поставщики СПГ вольны в определении маршрута экспорта, поэтому Европе еще нужно будет побороться с Азией за поставки СПГ. ЕС будет вынужден переплачивать, чтобы развернуть азиатские поставки в Европу», — отметил Гулиев.

Эксперт обратил внимание на то, что в итоге переплата ложится на рядовых граждан Евросоюза или промышленные группы, а европейские нефтегазовые компании неплохо на этом зарабатывают.

Ранее, 4 декабря, издание «Коммерсант», ссылаясь на данные Kpler, сообщило, что экспорт российского СПГ в Европу в ноябре составил 1,75 млн т. Таким образом, показатель достиг исторического рекорда.

В начале ноября сообщалось, что с января по сентябрь 2023 года Испания и Бельгия стали самыми крупными покупателями сжиженного природного газа из России в Европейском союзе.